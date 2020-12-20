  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Asgari ücret, gıdaya göre belirlenmeli
Gündem

Asgari ücret, gıdaya göre belirlenmeli

Asgari ücret tespit komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını 22 aralık salı günü gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:02:00 -
Asgari ücret, gıdaya göre belirlenmeli

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Milyonlarca işçi ve ailelerini yakından ilgilendiren “zam” miktarının ne olacağı merakla beklenirken, işçi sendikaları da açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Yeni akit’e konuşan öz ağaç-iş sendikası genel başkanı avukat tuncay dolu, “asgari ücretteki artış belirlenirken yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan tüfe’ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı da ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli” çağrısında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deniz

Defalarca burdan yazdık 85 milyon nüfusumuz var asgari ücret çalışanı sanırım 7 veya 8 milyon bunlara sahip çıkalım herkesin evi ailesi var kardeşlerim şimdi büyük firmalar asgari ücrete gelecek zam'da zorlanmaz sorun Kobiler onların vergi yükü hafifletirsek asgari ücret ödemede sıkıntı çekmez bakın 1 ile 10 işçi çalıştıran iş yerleri 10 ile 50 işçi çalıştıran işyerlerinde vergi muafiyeti verilmesi gerekir kolaylaştırıcı olalım gidecek yerimiz yok bu ülke hepimize yeter herkesin ailesi var bola dõke herkesin evinde aş olsun kazanlar kaynasın cepler para görsün nasıl olacak demeyin biliyorum zor bir dönemden geçiyoruz pandemi var küresel bir ekonomik sıkıntılar var kesenin agzi açılırsa paranın dolaşımi artar alışveriş çoğalır ver emekliye parayı kime harcayacak çoluk çocuğa para dolanır alışveriş artar piyasa canlanır parayı daraltirsak o zaman sıkıntı olur
  • Yanıtla
Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık
Gündem

Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente giden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'de de seslendirdiğini hatırlatar..
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay