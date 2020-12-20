Asgari ücret, gıdaya göre belirlenmeli

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milyonlarca işçi ve ailelerini yakından ilgilendiren “zam” miktarının ne olacağı merakla beklenirken, işçi sendikaları da açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Yeni akit’e konuşan öz ağaç-iş sendikası genel başkanı avukat tuncay dolu, “asgari ücretteki artış belirlenirken yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan tüfe’ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı da ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli” çağrısında bulundu.