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Gündem Asgari ücret fitre bedeli kadar olsun!
Gündem

Asgari ücret fitre bedeli kadar olsun!

Asgari ücret görüşmelerinde kritik dönemece giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti netleştirmek için 3. toplantısını bugün yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:36:00 -
Asgari ücret fitre bedeli kadar olsun!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Akit’e konuşan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, hükümetten bir teklif istemediklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Bugün ramazan aylarını örnek alacak olursak bir kişinin açlık sınırını hesaplamak bir tarafa, fitre bedelinin 27 lira olarak açıklandığı malumdur. 4 kişilik bir ailenin fitre bedelinin 3 bin 240 lira olduğu günümüzde, 2 bin 600-2 bin 800 rakamlarının gösterilmeye çalışılması son derece haksız bir yaklaşımdır. Asgari ücrete ezdirilen bir işçinin büyüyen Türkiye’de morali bozuk, evine ekmek götüremeyen bir hale dönüşmesi düşünülemez. 2013 senesinde asgari ücretli 1318 lira olan maaşı ile 14 çeyrek altın alırken bugün 2 bin 324 lira olan maaşı ile 3 çeyrek alınabiliyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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