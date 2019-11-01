Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika

Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca asgari ücretli 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret son dakika zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? sorusunu soran çalışanların gözü kulağı hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Zira bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2020 asgari ücret zammı açıklanıp tüm kamuoyuna duyurulacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olur? 2020 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte asgari ücret 2020 son durum gelişmeleri.

2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık sonunda başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak.

Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak. Asgari ücret alan çalışanlar 2020’de ne kadar zam yapılacağını araştırırken 2020’de asgari ücrete yüzde 15 enflasyon zammı olarak yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL’ye çıkartacak. Ancak asgari ücretin ne kadar olacağı Aralık ayında yapılacan olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplatıları sonucu netlik kazanacak.

Asgari ücret kesitsini ne kadar?

Eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin ocaktan beri 2 bin 116 TL olan net ücreti de bu ay 2 bin 38 TL'ye, ekimden itibaren de 2 bin 20 TL'ye gerileyecek. Kamuoyunda, asgari ücretle çalışan ve eşi çalışmayan üç çocuklu işçiden vergi alınmadığı biliniyor. Bu durum, 2019 yılı için ilk sekiz aylık dönemde geçerli. Eylül ayından itibaren ise üç çocuklu ve iki çocuklu asgari ücretli işçi vergi ödemeye başlıyor. Dolayısıyla, 2 ve 3 çocuklu işçilerin net ücretleri eylül ayında 78.59 lira azalıyor. Ekim ayında ise eylül ayına göre 2 çocuklu işçinin 17.35 lira, 3 çocuklu işçinin de 30.15 lira kaybı olacak. Gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin yıllık kaybı 405 TL, 2 çocuklu işçinin 366 TL, 1 çocuklu işçinin de 268 TL oluyor. Eşi çalışan 4 çocuklu işçinin yıllık kaybı ise 405 TL'ye ulaşıyor.

Türk-İş'den asgari ücret talebi

TÜRK-İŞ’in Hazine ve Maliye Bakanlığına, Siyasi Parti Grup Başkanvekillikleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına vergi düzenlemeleriyle ilgili mektup gönderdi. Türk-İş mektubunda, “Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün ağırlığı ve olumsuz etkisi, işçinin eline geçen net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek gerilemesidir. Ücretli çalışanın bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücreti azalmaktadır.” denildi.

"Yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılması olumlu bir adım olacaktır"

Türkiye’de aylık brüt 2.558,40 TL olan asgari ücretin neti bekar olan işçi için 2.020,90 TL’dir ve bu tutara asgari geçim indirimi dahildir. Asgari ücretli bir işçi bile yıllık 4.552 TL gelir ve damga vergisi ödemektedir. Evli iki çocuklu bir asgari ücretlinin yılın ilk ayında 2.116,84 TL olan net ücreti yılın son üç ayında 2.008,11 TL’ye gerilemektedir. Asgari ücretli bile, yılın sonlarına doğru yüzde 15’lik dilimden yüzde 20’lik dilime geçiş yapmaktadır. Vergi düzenlemesi ile bu tutar 2.020,90 TL’ye yükseltilmekte ve fakat yılın ilk ayına göre, vergi nedeniyle yine de ücreti gerilemektedir. TÜRK-İŞ olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. ‘En az geçim indirimi”i’ uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öte yandan, ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi, yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılması olumlu bir adım olacaktır.