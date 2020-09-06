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Teknoloji Asfaltların hava kirliliğini arttırdığı ortaya çıktı
Teknoloji

Asfaltların hava kirliliğini arttırdığı ortaya çıktı

Yale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, asfaltların hava kirliliğini ciddi bir şekilde arttırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 05:57:00 -
Asfaltların hava kirliliğini arttırdığı ortaya çıktı

ABD Yale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, asfaltlar ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma sonucu, asfaltların özellikle sıcak ve güneşli havalarda şehirlerdeki hava kirliliğini ciddi bir şekilde arttırdığı ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında, asfaltın farklı şartlarda nasıl tepki verdiği incelendi. Araştırmacılar, sıradan asfaltların içinde yer alan organik bileşenlerin her zaman için asfaltın içinde kalmadığını, kirlenmeye neden olan bileşenlerin belli hava koşullarında daha çok yayılım gösterdiğini gözlemledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın baş yazarı Peeyush Khare, asfalt temelli ürünlerin çeşitli malzemelerin salınımından sorumlu olduğunu ve bu salınımın da genellikle hava koşullarından önemli şekilde etkilendiğini ifade etti.

Ayrıca asfaltın güneş radyasyonuna maruz kalması durumunda zararlı madde salınımının üç kat arttığı tespit edildi. Çalışma sonuçları, Science Advances dergisinde yayınlandı.

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