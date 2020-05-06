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Yerel

Asfalt yama çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde asfalt çama çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:04:06 -
Asfalt yama çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde asfalt çama çalışmalarını sürdürüyor.


Kilis Belediyesi bir yandan korona virüs tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Kilis il merkezinde bulunan yolların asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye hizmetlerinin vatandaşlara aksatılmadan yürütüldüğünü belirten yetkililer, vatandaşlara etkin bir şekilde hizmet sunulmasının devam edildiği bildirildi.

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