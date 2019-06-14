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ASEV’in Batı Müziği konserine yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) kursiyerleri, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Batı Müziği Konseri’ ile Aliağalıların karşısına çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:38
ASEV’in Batı Müziği konserine yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) kursiyerleri, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Batı Müziği Konseri’ ile Aliağalıların karşısına çıktı.


Aliağa Açıkhava Tiyatrosunda sahne alan 9 yaş ve üzeri kursiyerler, müzik konusundaki hünerlerini sergiledi. ASEV Ritim Atölyesi’nin muhteşem gösterisi ile başlayan program yaklaşık üç saat sürdü. Sahnede keman, piyano ve gitar çalarak Batı müziğinden örnekler sunan kursiyerleri, Açıkhava Tiyatrosunu dolduran vatandaşlar hayranlıkla izledi.


Sanat yetenekleriyle göz dolduran kursiyerler program sonunda ayakta alkışlandı. Davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitmenlere teşekkür çiçeği takdim etti.


ASEV olarak çok verimli bir eğitim dönemi geçirdiklerini belirten ASEV Şan Eğitmeni Hande Ülker Şen, “Dolu dolu geçirdiğimiz eğitim dönemini muhteşem bir geceyle taçlandırdık. Diliyorum ki önümüzdeki yılda çok güzel bir final yaparız. Gençlik korosu olarak bizlerde sahnedeki yerimizi aldık. Tüm kursiyerlerimiz başarılı bir performans sergiledi. Başta kursiyerlerimiz olmak üzere bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:38
  1. sanat
  2. sergi
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