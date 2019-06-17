ASEV’den dikkat çeken final

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV)’nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinlikleri ‘Dans Gecesi’ ile final yaptı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV)’in öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve bir hafta süren yıl sonu etkinlikleri, dans gösterileri ile son buldu. ASEV kursiyerleri yıl boyunca öğrendikleri dans figürlerini Aliağalılar için sahneledi.

Farklı yaş gruplarındaki kursiyerlerin sahne aldığı etkinlikte dansçılar, Türkiye’nin farklı yörelerinden sundukları halk oyunlarının yanı sıra modern dans gösterileriyle de izleyenlere görsel bir şov sundu. Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran aileler de, sahne heyecanı yaşayan çocukları yalnız bırakmadı. Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ile Aliağa Belediyesi Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin finali Aliağalılarla birlikte izledi.

Yaklaşık üç saat süren etkinlik sonrasında değerlendirmelerde bulunan ASEV Dans Eğitmeni Berkan Beşçınar şunları söyledi: "ASEV yıl sonu etkinliklerini dans gösterileri ile bitirme kararı aldık. Tüm kursiyerlerimiz ile çok güzel bir gece geçirdik. Aileler de bizler bu güzel günde yalnız bırakmadı. Halk dansları, bale, modern danslardan oluşan gece de kursiyerlerimiz muhteşem bir performans sergiledi."