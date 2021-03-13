Asetik anhidrit nedir, nasıl yapılır, nerelerde kullanılır? Asetik anhidrit zararları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Yüksekova ilçesinde bulunan depoda terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri olan eroinin ham maddesi asetik anhidrit saklandığı bilgisinin alınması üzerine aramaların yapıldığı kaydedildi. Peki asetik anhidrit nedir, nerelerde kullanılır?

Asetik anhidrit nedir?

Asetik asit halk arasında, günlük kullanımda ‘sirke asidi’ olarak da bilinir. Günlük yaşamda evlerimizdeki kullanım alanlarından örnek vermek gerekirse sirkenin ekşi tadına sahip olması ve kokusunun bu kadar keskin olması oluşum aşamasında ortaya çıkan asetik asit nedeni iledir. Sirke ve asetik asit arasındaki ilişkiye daha yakından baktığımızda sirkenin % 4-5 oranında asetik asit içerdiğini görürüz. Saf asetik asitler keskin bir sirke kokusuna sahip olup, genelde renksiz ya da çok açık renktedirler.

Asetik anhidrit nerede kullanılır?

Asetik anhidrit de asetik asit gibi; kuvvetli sirke kokusu ile hissedilebilen, renksiz bir sıvıdır. Sanayide suni ipek, aspirin, sigara filtresi, selüloz, plastik, reçine ve verniklerin üretiminde ve teknik ve klinik analizlerde kullanılmaktadır. Diğer taraftan asetik anhidrit patlayıcı madde ve eroin üretiminde de kullanılan önemli ara kimyasallar arasında bulunmaktadır.

Asetik anhidrit uyuşturucu nasıl yapılır?

1 kilo eroin elde edebilmek için 2,5 litre asetik anhidrit gerekmektedir. Ara kimyasallar uyuşturucu imalinde kullanılan ve uyuşturucu ile mücadelede kontrolü önemli yer tutan maddelerdir.

Asetik anhidrit zararları nelerdir?

Asetik anhidrit veya etanoik anhidrit (CH3CO)2O formüllü bir kimyasal bileşiktir. Organik sentezde çokça kullanılan bir bileşiktir. Güçlü bir asetik asit kokusuna sahiptir, asetik asitin havadaki nemle tepkimesi ile oluşur. Asetat iyonu verdiğinden asetik anhidrit asetilasyon tepkimelerinde kullanılabileceği gibi morfinin asetilasyonunda kullanılır, eroin(diasetilmorfin) üretiminde kullanılır. Asetik anhidrit ilk olarak 1852'de Fransız kimyager Charles Frédéric Gerhardt (1816-1856) tarafından potasyum asetat ve benzoil klorürün ısıtılması ile üretildi. Asetik anhidrit metil asetaton karbonilasyonu ile üretilir. Asetik anhidrit tahriş edicidir. Su ile tepkimeye girdiğinden, yangınları karbon dioksit ya da köpük ile söndürülmelidir. Asetik anhidrit buharları zararlıdır.