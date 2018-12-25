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ASELSAN'ın dev anlaşması KAP'a bildirildi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan 502 milyon TL'lik sözleşme KAP'a bildirildi.

25 Aralık 2018 Salı 18:25
ASELSAN'ın dev anlaşması KAP'a bildirildi

Türkiye'nin gururu olan ASELSAN ile yeni bir anlaşmaya daha imza atıldı. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 502 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda 501 milyon 669 bin 519 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:25
  1. Aydın
  2. ASELSAN
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı

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