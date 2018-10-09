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ASELSAN'dan sürpriz hamle! Onları da yapacak

Yaptığı son teknoloji silahlarla milli savunma sanayine büyük katkılar sunan ASELSAN, teknolojik alt yapısını ve birikimini sağlık alanında Türkiye'ye sunmayı amaçlıyor.

09 Ekim 2018 Salı 15:53
ASELSAN'dan sürpriz hamle! Onları da yapacak

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, ileri teknoloji tıbbi cihazlar üretmek için İstanbul Aydın Üniversitesi Biocube ile işbirliği protokolü imzaladı.

Yerli ve milli ürünleri ülkemize kazandıracak

İAÜ, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi aracılığı ile sağlıkta yerli ve milli ürünlerin ülkemize kazandırılmasını hedefliyor. Bu sebeple, Nisan 2018'de Biocube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezini kurdu. Böylece ülkenin stratejik gereksinimlerinden olan sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması ve birlikte çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

İAÜ ASELSAN'a akademik destek sağlayacak

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında ihtiyaçları ve taleplerini İAÜ BioCube iletecek, İAÜ BioCube ulusal ve uluslararası proje, inovasyon ve iş fikirleri çağrılarını toplayarak, fikirlerin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde ASELSAN'a akademik destek sağlayacak.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:53
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  3. aselsan
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