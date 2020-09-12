ASELSAN’a küresel ödül

Ertuğrul Şahan Ankara

Şirket, hayata geçirdiği uygulamalarla “Defense News” dergisine göre dünyada salgın sürecini en iyi yöneten dört savunma şirketi arasında bulunurken, “TSE COVID-19 Güvenli Üretim/ Güvenli Hizmet Belgesi”ni ilk alan şirketlerden oldu. Salgın sürecinde şirket çalışanları ve ASİL Derneği de toplum yararına çalışmalarda bulundu. Faaliyetlere gönüllü katılan ASELSAN çalışanları, dernek vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yüz binlerce liralık kaynak aktardı. ASELSAN, tüm bu ve diğer çalışmalarının sonucu olarak, “Stevie International Business Awards” kapsamında salgın dönemindeki projeleriyle “en değerli kurumsal davranış” alanında gümüş ödüle layık görüldü.