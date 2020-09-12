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Ekonomi ASELSAN’a küresel ödül
Ekonomi

ASELSAN’a küresel ödül

Ülke savunması için planlanmış seferberlik hali çalışma düzenini solunum cihazı üretimi için hayata geçirerek bu alandaki ihtiyaca hızla cevap veren ASELSAN, çalışmalarıyla taktir topluyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:50:00 -
ASELSAN’a küresel ödül

Ertuğrul Şahan  Ankara

Şirket, hayata geçirdiği uygulamalarla “Defense News” dergisine göre dünyada salgın sürecini en iyi yöneten dört savunma şirketi arasında bulunurken, “TSE COVID-19 Güvenli Üretim/ Güvenli Hizmet Belgesi”ni ilk alan şirketlerden oldu. Salgın sürecinde şirket çalışanları ve ASİL Derneği de toplum yararına çalışmalarda bulundu. Faaliyetlere gönüllü katılan ASELSAN çalışanları, dernek vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yüz binlerce liralık kaynak aktardı. ASELSAN, tüm bu ve diğer çalışmalarının sonucu olarak, “Stevie International Business Awards” kapsamında salgın dönemindeki projeleriyle “en değerli kurumsal davranış” alanında gümüş ödüle layık görüldü.

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