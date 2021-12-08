ASELSAN paylaştı: Daha yeni başladık
Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN'ın sosyal medya hesabından "Türkiye’nin ASELSAN’ı var" notuyla videolu bir paylaşım yapıldı.
Türkiye'nin gururu ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha yeni başladık" mesajı verildi.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam" dedi.