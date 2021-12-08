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Aktüel ASELSAN paylaştı: Daha yeni başladık
Aktüel

ASELSAN paylaştı: Daha yeni başladık

Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN'ın sosyal medya hesabından "Türkiye’nin ASELSAN’ı var" notuyla videolu bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 18:26:00 - 2021-12-08 18:39:07

Türkiye'nin gururu ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha yeni başladık" mesajı verildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam" dedi.

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