ASELSAN kardeş ülke Kazakistan'da solunum cihazı üretecek

Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile 1.500 adet solunum cihazı sözleşmesi imzaladıklarını belirten Kazakistan Aselsan Engineering (KAE) Genel Müdürü Ziya Çamoğlu, "Yaklaşık 300 sağlık kuruluşuna bu sistemleri teslim edeceğiz" dedi.

Kazakistan'da böyle bir yüksek teknolojik cihazın ilk defa üretildiğini aktaran Çamoğlu, "Ülkede cihazların farklı mobil, mekanik tipleri üretilmiş, fakat yoğun bakım vantilatör, solunum cihazı ilk defa üretiliyor" diye konuştu.

Söz konusu projenin Kazakistan ve Türkiye hükümetleri arasında mutabakat sağlanarak oluşturulduğuna dikkat çeken Çamoğlu, cihazların teslimat sürecini eylül ve ekim aylarında tamamlayacaklarını dile getirdi.

Kazakistan için diğer tıbbi cihazların üretimine de talip olduklarını belirten Çamoğlu, ülkenin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra cihazları başka ülkelere de ihraç edebileceklerini ifade etti.

ASELSAN ile Kazakistan Engineering şirketi iş birliği ile 2011 yılında kurulan KAE, Kazakistan ordusunun savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.