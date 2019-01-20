ASELSAN Albatros’la dalgaları aştı

ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen, süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi Albatros botları, zorlu koşullardaki performansıyla dikkati çekti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemiler tarafından 8-10 Ocak 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde Albatros-T, insansız su üstü hedefi olarak görevini başarıyla yerine getirdi.

Su üstü unsurlarının, zor deniz şartlarında gerçekleştirdiği top ve silah atışlarında iki bölgede toplam 16 saat süreyle sahada kalan ve talep edilen tüm manevraları eksiksiz gerçekleştiren botlar, sonraki görevler için hazır olduklarını gösterdi.