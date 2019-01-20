0553 313 94 23

ASELSAN Albatros’la dalgaları aştı

ASELSAN'ın geliştirdiği Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Botu Albatros-T, Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde başarıyla görev yaptı.

20 Ocak 2019 Pazar 10:14
ASELSAN Albatros’la dalgaları aştı

ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen, süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi Albatros botları, zorlu koşullardaki performansıyla dikkati çekti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemiler tarafından 8-10 Ocak 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde Albatros-T, insansız su üstü hedefi olarak görevini başarıyla yerine getirdi.

Su üstü unsurlarının, zor deniz şartlarında gerçekleştirdiği top ve silah atışlarında iki bölgede toplam 16 saat süreyle sahada kalan ve talep edilen tüm manevraları eksiksiz gerçekleştiren botlar, sonraki görevler için hazır olduklarını gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:14
  1. ASELSAN
  2. Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi
  3. Albatros botları
  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  5. Albatros-T
  6. insansız su üstü hedefi
  7. Su üstü unsurları
  8. Doğu Akdeniz
  9. Kuzey Ege

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş:Yönetim çalışıyor 2 transfer yapacağız
    1. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü..
    2. Serdar Ortaç özür diledi: Benim..
    3. 'Çiçero'nun başkent galası yapıldı
    4. Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a..
    5. Kilis'in tarihi evleri araştırma..
    6. Galatasaray'ın yıldızı Sinan Gümüş'e..
    7. "Doğal gazı yaygınlaştırmak için..
    8. Özbeklerin zengin ekmek kültürü
    9. Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı..
    10. Libya'daki çatışmalarda bir gazeteci..
    11. Şili'de 6.7 şiddetinde deprem
    12. Atletizmde 4 madalya
    13. Fuat Oktay: Ekonomik saldırıyı böyle..
    14. ASELSAN Albatros’la dalgaları aştı
    15. Fenerbahçe-Bursaspor rekabetinde 100...
    16. "MEB-İTÜ" ile mesleki ve teknik..
    17. Alp Disiplini Milli Takımı,..
    18. Türkak akreditasyon hizmeti veren tek..
    19. Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    20. İstanbul'daki terör operasyonu
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?