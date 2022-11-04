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Yerel Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Yerel

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 15:30:00 -
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Raufbey Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda 10 katlı inşaatta çalışanlar, sabah saatlerinde binaya gittiklerinde, fayans ustası Orhan Özkan'ın (49) cesedini asansör boşluğunda buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

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