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Asaib Ehlilhak Örgütü'nden ABD'ye tehdit: Güçle çıkarırız

Irak'ta Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli, ABD güçlerini tehdit etti. Hazeli, ABD'lilerin ülkesini terk etmemesi halinde güç kullanacaklarını söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 10:57
Asaib Ehlilhak Örgütü'nden ABD'ye tehdit: Güçle çıkarırız

Irak'ta Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli, ABD güçlerinin parlamento kararıyla ülkeyi terk etmemesi halinde onları "güç kullanarak" çıkaracaklarını söyledi.

Hazeli, Associated Press haber ajansına (AP), yaptığı açıklamasında, "Binlerce ABD askerinin DEAŞ sonrası Irak'ta kalmasının hiçbir gerekçesi yok." diyerek, ABD güçlerinin ülkedeki varlığına parlamento kararıyla son vereceklerini ifade etti.

"Parlamentodan ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için karar çıkacağını düşünüyorum, bu konuda eminim." değerlendirmesinde bulunan Hazeli, "Parlamento ve Irak halkının iradesine uymazlarsa onları güç kullanarak çıkaracağız. Bu da kesin bir durum." şeklinde konuştu.

"Tüm askeri üslerin..."

Kays Hazeli, Irak'ta ABD'li askerler dışında küçük çapta askeri müsteşar bulundurulmasına ses çıkarmayacaklarını kaydetti.

Irak parlamentosunda İran yanlısı Bina Koalisyonu Milletvekili Mansur Buayci, geçen salı günü AA'ya yaptığı açıklamada, "Yabancı güçlerin Irak topraklarından çıkarılması için hazırladığımız yasa tasarısının son aşamasına gelindi. Bu yasa tasarısı, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ndekiler dahil olmak üzere tüm askeri üslerin boşaltılmasını içeriyor." demişti.

Eski Irak Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari,19 Ocak'ta sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ın, Iraklı Şii liderlere meclis kararıyla ABD askerlerini Irak'tan çekmeleri için baskı uyguladığını ileri sürmüştü.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan stratejik askeri anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:57
  1. Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli
  2. Irak
  3. ABD

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