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Ekonomi Arzum’dan ilk çeyrekte 25,9 milyon TL net kâr
Ekonomi

Arzum’dan ilk çeyrekte 25,9 milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk üç aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:31:00 -
Arzum’dan ilk çeyrekte 25,9 milyon TL net kâr

Buna göre, Şirketin toplam satış gelirleri, ilk üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,3 artışla 202,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, net kârı ise yüzde 493 artarak 25,9 milyon TL oldu.  Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin her geçen gün güçlenen bir finansal yapısı olduğunu söyleyerek 4 yıldır kaydedilen büyümenin (YBBO) yüzde 38,3’ü aştığına dikkat çekti. 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Mete Zadil, çoklu satış kanalı modeli ile büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıla da; istikrarlı, sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile başladık. Başarılı bir 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 32,5 brüt kar marjı, ve yüzde 20 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk üç ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken öz kaynak büyüklüğü ise 158 Milyon TL’yi aştı. Pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üstünde bir sonuçla yola devam ediyoruz” dedi. 

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