Arzum’a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Arzum’un yeni bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ahmet Cüneyt Yavuz ve Elif Ateş Özpak oldu.
Arzum’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, yeni bağımsız üyeler 29 Nisan’da gerçekleşen genel kurul toplantısının ardından göreve başladı. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz, Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimini tamamladıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi alanlarında yüksek lisans yaptı. Elif Ateş Özpak ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992’de mezun olmasının ardından çeşitli firmalarda görev aldı.