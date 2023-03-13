Arzum Deminde ile Ramazan’da çayınız hep hazır

Arzum Deminde’nin paslanmaz çelikten tasarlanan uzun ömürlü 1.8 litre kapasiteli geniş su haznesi ve 1 litre kapasiteli demliği tek seferde daha fazla çay hazırlama imkânı sunuyor.

Enerji tasarrufu sağlıyor

Paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde her kullanımda mükemmel demleme sağlarken, ışıklı göstergesi ile suyun kaynamakta olduğunu veya içime hazır olduğunu size gösteriyor.

Arzum Deminde, kaynatma şalteri ile suyun çok kısa sürede kaynamasını ve yüzde 90’a varan enerji tasarrufuna geçmesini sağlarken, çay makinesinin içinde su olmadığında kaynatma işlemini engelleyen ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile güvenli kullanım da sunuyor.

360 derece dönebilen gövdesi ve kablo saklama haznesi ile pratik kullanım ve kolay saklama olanağı sağlıyor. Arzum Deminde’yi çift kapağı sayesinde su ısıtıcısı olarak da kullanabiliyor.

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