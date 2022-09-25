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Yerel Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yerel

Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 07:05:00 -
Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.
Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.
Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi.

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