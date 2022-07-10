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Gündem Artvin'den acı haber
Gündem

Artvin'den acı haber

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 13:36:00 -

İlçedeki Kopmuş Plajı'nda dün akşam saatlerinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Utku Göçer'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Hopa Deniz Polisi, sahil güvenlik, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Derneğinden (HOPAK) ekiplerin yürüttüğü çalışmada Göçer'in cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkartılan Göçer'in cansız bedeni, Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle Artvin'deki dedesinin yanına geldiği öğrenilen Göçer'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verilecek.

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