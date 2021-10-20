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Spor Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finalde
Spor

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finalde

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 17:29:00 -
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finalde

Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kitakyushu şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler elemelerinde genel tasnifte Adem Asil 84,430 puanla, Ahmet Önder de 82,065 puanla finale kaldı.

Aletlerde ise İbrahim Çolak halkada 14,766 puanla final bileti aldı.

Ayrıca Adem Asil, halkada ve atlama masasında yedek finalist oldu.

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