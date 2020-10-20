Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek
ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Elit, Genç ve Yetişkin Amatörler Şampiyonası'nın Samsun'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasında, şampiyona, 20-22 Kasım tarihlerinde, İlkadım Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Artistik veya senkronize buz pateni branşı lisansına sahip sporcuların katılabileceği yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında organize edilecek.