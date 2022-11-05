"Artık zamanı geldi" deyip tüm dünyaya duyurdular! O Türkiye açıklaması gündeme bomba gibi düştü

Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyerek, "Artık tam üyelik zamanı gelmiştir. Üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un sorularını yanıtladı.

İşte NATO Genel Sekreteri'nin verdiği cevaplar:

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği

"İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gerekliklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı.İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek. İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz."

Tahıl koridorunun yeniden askıya alınması riski var mı?

"Savaş devam ettikçe riskler sürecek. Açlıkla mücadele için Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmayı sürdürmesi gerkeiyor. Bunun için Putin savaşa son vermeli. Savaş ortamında tahıl anlaşması son derece büyük önem taşıyor. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sağlanması ve yeniden uygulanması için çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rusya'nıın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riski düşük ancak sonuçları çok büyük olacaktır bu nedenle çok ciddiye alıyoruz. Rusya sorumsuzca ve pervasızca davranıyor. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirecektir. Nükleer savaşın kazananı olmayacaktır. Bu mesajı net biçimde veriyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda değişiklik yok."

Türkiye ziyareti ve Yunanistan

"Enteresan ve önemli bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme fırsatı buldum. Şehitler Anıtları bize savaşın ne kadar korkunç olabileceğini hatırlatıyor. Bu sebeple engellemek de çok önemli. Yunanistan ve Türkiye çok değerli iki müttefikimiz. NATO'nun ortak savunmasına büyük katkıları var. İki ülke NATO çerçevesinde yakın iş birliği içerisindeler. Sadece NATO karargahındaki diplomatik işbirliği değil operasyonel olarak da yakın işbirliği var. Anlaşmazlıklar olduğunun farkındayım ancak işbirliği ve iyi müttefiklik ruhu içinde çözülmesini bekliyorum."

KAYNAK: NTV