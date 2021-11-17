Artık sokaklarda otoparklar kadınlara emanet

Türkiye'de erkeklerin yaptığı her işe kadın eli değmeye başlarken, bunlardan biri de otoparkçılık oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burbak bünyesinde 7 kadın personeli otopark görevlisi olarak istihdam etti. Artık Bursa sokaklarında erkek otopark görevlilerinin yanında kadın otoparkçılar da görev yapmaya başladı. Kadın otopark görevlisi sayısı yıl sonuna kadar 15'e çıkarken bu sayı 2021 yılı sonunda 100 kişiye ulaşacak. Bursa sokaklarında karşılarında ilk kez kadın otopark görevlisi gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Bursa'da otopark görevlisi olarak işe başladığını ifade eden Hande Doğrul, "Bursa'da daha önce kadın otopark görevlisi yoktu, Burulaş ilk defa kadın personele bu anlamda değer verdi. Kurumumuzun bizlere güvendiğini biliyoruz. Kadın istihdamına önem veriyorlar. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sürücüler Bursa sokaklarında kadın sürücüleri görmeye alışık olmadıkları için şaşırıyorlar,. Bizim sürücülere kibar ve sıcak yaklaşımımızdan dolayı çok memnun oluyorlar. Bizi görenler kadın görevlilerden daha çok görmek istiyoruz diyorlar. Araçlarını bize güvenle emanet edebiliyorlar" dedi.

Bu işe 2 gün öne başladığını belirten Bahar Avcı, "Burada çalıştığım için çok mutluyum. İnsanların bize yaklaşımı çok olumlu" şeklinde konuştu.