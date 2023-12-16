Yani size gelen istekte veya DM'de uyarı var ise, hesap sahibinin "herkese mesaj atan" bir kullanıcı olduğunu söyleyebiliriz.
Artık kullanıcıların sizin haricinizdeki kişilere de mesaj attığını anlayabileceksiniz! Peki nasıl mı?
Son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden dönen dolandırıcılık artış gösterdi. Instagram yöneticileri, sahte hesaplarla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçmek adına önlem aldı.
Son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden dönen dolandırıcılık artış gösterdi. Instagram yöneticileri, sahte hesaplarla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçmek adına önlem aldı.
Bu kapsamda kişilere gelen takip isteklerinde 'Gözden Geçir' ibaresini eklendi. Instagram'da yabancılara çok mesaj atanların, takip isteği gönderdiğinde yanında "gözden geçir" ifadesi bulunacak.