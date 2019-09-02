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Artık güvenle alıp satıyorlar

Tüketici ikinci el oto alışverişindeki düzenlemelerden memnun... 2019 yılında ard arda yürürlüğe giren düzenlemelerle ikinci el oto alım satımının daha güvenli yapılmasının yolu açıldı. İster galeriden ister internet ilanı yoluyla ikinci el bir otomobili almak ya da satmak isteyenler artık süreci şeffaf bir şekilde yönetip sonuca varabiliyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
Artık güvenle alıp satıyorlar

Yürürlüğe giren düzenlemeler ile 2. El otomobil ticaretinde yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliği ile artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi hilelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni dönemle birlikte önüne gelen galericilik yapamayacak, sattığı aracın hasar ve arızasından sorumlu olacak.

Sorunlara çözüm olacak

İstanbul Oto Galericileri Odası Başkanı Kenan Taşılağ, yeni düzenleme ile profesyonel bir galericilik sisteminin hayata geçeceğini söyledi. Taşlıdağ, “Biz bu yönetmeliğin hayata geçmesini istiyoruz. Yeni düzenleme hem esnafımızın hem de vatandaşımızın sorunlarına çözüm olacak ve güvenli bir ticaretin önüne açacak. Şöyle ki artık her önüne gelen galericilik yapamayacak. Şuan herkes araç alım satımı yapıyor, bu da sektörde bir güvensizlik ve mağduriyet oluşturuyor” dedi. Sigorta firmaları tarafından ‘pert’ kayıtlı araçların piyasa tekrar sürüldüğüne dikkat çeken Taşlıdağ, “Hem vatandaş hem de esnaf en çok bu konudan şikayetçi. Şu anda yönetmelikte yok ama biz pert kayıtlı araçların piyasaya hiç girmeden geri dönüşüme gönderilmesi taraftarıyız” açıklamasında bulundu.

Trafik sigortasını yenilemek gerekiyor

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) Tarife Uygulama Esasları bu aydan itibaren değişti. İkinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken bu durum Eylül ayında kalktı.

İşte yeni düzenlemede öne çıkan maddeler

-Galerici olmak için yetki ve yeterlilik belgesi.

-İkinci el otomobile 3 ay-5 bin km garantisi.

-Büyük arızanın faturasını satıcı ödeyecek.

-Ekspertiz raporu zorunlu olacak ve raporu veren sorumlu olacak.

-Boyalı parçalar, kilometre değişikliği teslim belgesine yazılacak.

-Otomobil satışında komisyonlara üst sınır getirilecek.

-Garantideki parçalarda arıza 30 günde giderilecek.

-Kalitesiz yakıt kullanımı arızası garanti kapsamında olmayacak.

-Apartman altına galeri açılamayacak.

-LPG’li araçlar açık alanda satılacak.

-Sigortasız araç satışı yapılamayacak.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
  1. 2. El otomobil ticareti
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. galericilik
  4. İstanbul Oto Galericileri Odası Başkanı Kenan Taşılağ
  5. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) Tarife Uygulama Esasları
  6. Trafik Sigortası
  7. İkinci el araç
  8. Ekspertiz raporu

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