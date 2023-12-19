  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi ilk kez konuştu: 10 lira için borç aldım

İP'li Zorlu CHP'ye fena yüklendi: Bunun adı operasyon siyaseti!

Beyaz Saray, herkesi şok eden açıklamalarda bulundu: Ukrayna Ordusuna kötü haber! Son yardım olacak, para bitti!

Petrol, doğalgaz, kömür tarih olacak! Sınırsız enerji kaynağı bulundu... Tespit eden herkesi şok etti

Salih Topçu Hocaefendi'den 'yılbaşı' uyarısı! 'Zımnen küfrü benimsemektir'

Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları görüştü! Dünyaya umut oldu

Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'

Erdoğan'ın TOGG hediye ettiği Orban'dan gülümseten paylaşım!

Ons altındaki hareketlilik devam ediyor! Çeyrek ve gram yatırımcısı kendine destek arıyor

Üretici ülkeler piyasayı da belirliyor! Altın Türkiye'de en çok bu bölgelerde çıkarılıyor
Sosyal Medya Artık bu ayeti anlıyorum
Sosyal Medya

Artık bu ayeti anlıyorum

Yeniakit Publisher
2023-12-19 08:22:00 -

Filistin’de yaşananlardan etkilenen Amerikalı bir kadın Nisa Suresi’ndeki bir ayeti yorumlarken Kur’an-ı Kerim’in anlaşılma biçimine dair çok çarpıcı analizler yapıyor.

Modern zamanlar Kitab-ı Kerim’in anlaşılma biçimini derinden etkiledi. Artık insanlar kendilerinden mülhem yargılarla Allah’ın ayetleri üzerinde çok rahat bir şekilde tasarruf edebilme cüretinde bulunuyorlar. Tarihselcilik vb. akımların da etkisiyle Kur’an’ı Kerim’in derinliği ve insanla kurduğu ilişki bağlamından saptırılmaya çalışılıyor.

Çok sık bir şekilde dile getirilen “Kur’an bir hayat kitabıdır” sözü sadece bir ezber cümle olmuş durumda. Hz. Aişe’nin (r) “Onun ahlakı Kur’an’dı” ifadesiyle Allah Resulü’nü (sav) tanımlaması vahiy ile insanın kurduğu canlı ilişkinin en somut örneğiyken Kitab-ı Kerim’i akademik büyüteçleriyle okumaya çalışanlar tabir-i caizse suyu bulandırıyorlar.

Hz. Ali’ye (r) atfedilen “ilim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı” sözü de bu bağlamda kimi zaman Kur’an’ın anlaşılmasının önündeki en büyük engelin bizzat insanın kendi eliyle inşa ettiği teoriler, ideolojiler özetle hezeyanlar olduğuna işaret ediyor.

Kitab-ı Kerim’in insan ile kurduğu doğrusal ilişki modern zamanlarda anlaşılması oldukça güç bir hususken birebir tanıklıklar ise hakikatin önüne konulan perdeleri kaldırıyor. Filistin’de yaşananlardan etkilenen Amerikalı bir kadın Nisa Suresi’nde bir ayeti yorumlarken Kur’an-ı Kerim’in anlaşılma biçimine dair çok çarpıcı analizler yapıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nisa Suresi 56. ayeti okuyan kadın bu ayeti 6 ay önce okusa çok farklı şeyler düşüneceğini ancak Filistin’de yaşananları görünce ayeti gerçek anlamda kavradığını ifade ediyor.

Âyetlerimizi inkâr edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri kızarıp kavruldukça, yerlerini başka derilerle değiştireceğiz ki, azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz ki Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. (Nisa 4 / 56)

ABD’li Müslüman dahi olmayan bir kimse Kur’an’ı Kerim’in en doğru tefsirinin Filistin aynasından bakılarak yapılabileceğini kanıtlıyor. Bu kişinin perspektifi ve olaylar arasında kurduğu sağlıklı bağlantılar takdiri hak ederken hepimize de oldukça çarpıcı dersler veriyor. Filistin direnişi ise kalpleri uyandırmaya ve insanlık vicdanını taşıyıcısı olmaya devam ediyor!

Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!
Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!

Yaşam

Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!

İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti
İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Dünya

İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu
İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu

Yaşam

İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu

Nişanlısıyla Trabzon'a gelmişti: Cindy Maylene, Müslüman oldu
Nişanlısıyla Trabzon'a gelmişti: Cindy Maylene, Müslüman oldu

Gündem

Nişanlısıyla Trabzon'a gelmişti: Cindy Maylene, Müslüman oldu

Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı
Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı

Yaşam

Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı

Filipinli Arjenney Müslüman oldu, bakın hangi ismi aldı
Filipinli Arjenney Müslüman oldu, bakın hangi ismi aldı

Yerel

Filipinli Arjenney Müslüman oldu, bakın hangi ismi aldı

İslam dinini seçti: İslam'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum diyerek açıkladı! Makedonyalı genç Müslüman oldu
İslam dinini seçti: İslam'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum diyerek açıkladı! Makedonyalı genç Müslüman oldu

Aktüel

İslam dinini seçti: İslam'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum diyerek açıkladı! Makedonyalı genç Müslüman oldu

İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'
İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'

Dünya

İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'

Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu
Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu

Aktüel

Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu

Hikayesi dinleyenleri hayran bıraktı.. Gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu
Hikayesi dinleyenleri hayran bıraktı.. Gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

İSLAM

Hikayesi dinleyenleri hayran bıraktı.. Gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Gerçekleri arıyordu ve buldu! Göz yaşlarını tutamadı! Sırp turist Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu!
Gerçekleri arıyordu ve buldu! Göz yaşlarını tutamadı! Sırp turist Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu!

Yaşam

Gerçekleri arıyordu ve buldu! Göz yaşlarını tutamadı! Sırp turist Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu!

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu
Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Sosyal Medya

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Filipinli genç Müslüman oldu
Filipinli genç Müslüman oldu

İSLAM

Filipinli genç Müslüman oldu

İtalyan Rocca İznik'te Müslüman oldu
İtalyan Rocca İznik'te Müslüman oldu

Yerel

İtalyan Rocca İznik'te Müslüman oldu

{relation id:1779333 slug:'filipinli-genc-kiz-resmen-duyurdu-musluman-oldu-asya-adini-aldi-turk-restoraninda-calisan-asci-idi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23