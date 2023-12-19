Artık bu ayeti anlıyorum

Modern zamanlar Kitab-ı Kerim’in anlaşılma biçimini derinden etkiledi. Artık insanlar kendilerinden mülhem yargılarla Allah’ın ayetleri üzerinde çok rahat bir şekilde tasarruf edebilme cüretinde bulunuyorlar. Tarihselcilik vb. akımların da etkisiyle Kur’an’ı Kerim’in derinliği ve insanla kurduğu ilişki bağlamından saptırılmaya çalışılıyor.

Çok sık bir şekilde dile getirilen “Kur’an bir hayat kitabıdır” sözü sadece bir ezber cümle olmuş durumda. Hz. Aişe’nin (r) “Onun ahlakı Kur’an’dı” ifadesiyle Allah Resulü’nü (sav) tanımlaması vahiy ile insanın kurduğu canlı ilişkinin en somut örneğiyken Kitab-ı Kerim’i akademik büyüteçleriyle okumaya çalışanlar tabir-i caizse suyu bulandırıyorlar.

Hz. Ali’ye (r) atfedilen “ilim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı” sözü de bu bağlamda kimi zaman Kur’an’ın anlaşılmasının önündeki en büyük engelin bizzat insanın kendi eliyle inşa ettiği teoriler, ideolojiler özetle hezeyanlar olduğuna işaret ediyor.

Kitab-ı Kerim’in insan ile kurduğu doğrusal ilişki modern zamanlarda anlaşılması oldukça güç bir hususken birebir tanıklıklar ise hakikatin önüne konulan perdeleri kaldırıyor. Filistin’de yaşananlardan etkilenen Amerikalı bir kadın Nisa Suresi’nde bir ayeti yorumlarken Kur’an-ı Kerim’in anlaşılma biçimine dair çok çarpıcı analizler yapıyor.



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Nisa Suresi 56. ayeti okuyan kadın bu ayeti 6 ay önce okusa çok farklı şeyler düşüneceğini ancak Filistin’de yaşananları görünce ayeti gerçek anlamda kavradığını ifade ediyor.

Âyetlerimizi inkâr edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri kızarıp kavruldukça, yerlerini başka derilerle değiştireceğiz ki, azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz ki Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. (Nisa 4 / 56)

ABD’li Müslüman dahi olmayan bir kimse Kur’an’ı Kerim’in en doğru tefsirinin Filistin aynasından bakılarak yapılabileceğini kanıtlıyor. Bu kişinin perspektifi ve olaylar arasında kurduğu sağlıklı bağlantılar takdiri hak ederken hepimize de oldukça çarpıcı dersler veriyor. Filistin direnişi ise kalpleri uyandırmaya ve insanlık vicdanını taşıyıcısı olmaya devam ediyor!

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