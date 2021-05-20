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Ekonomi Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde
Ekonomi

Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü doğal gazda müjde açıklamalarının ardından yeni müjde merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:22:00 -
Artık açıklama bekleniyor! Doğal gaz ve petrolde müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Sismik araştırma gemilerini Türkiye'ye kazandırmada büyük başarı sağladıklarını belirtirken yakın zamanda petrol ve doğalgaz ile ilgili güzel haberler vereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler petrol ve doğal gaz çalışmalarına çevrilmiş durumda. Son durum ne, CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun detayları anlattı.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Henüz detay yok. Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

- Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

- Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

- İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

- Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

- Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

- Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

- Son kuyu derinliğine ulaştı.

- Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

- Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

- Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

- Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

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