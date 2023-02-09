  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası Ruslardan Türkiye'ye yaz tatili rezervasyonu konusunda flaş karar

Türkiye için saygı duruşunda bulunan AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntüler

Haluk Levent çağrı yaptı: Yarardan çok zararı olabiliyor

Starbucks, Netflix depreme kör ve sağır! Ünlü gazeteci ikiyüzlülüğe isyan etti!

Türk İHA'ları için müthiş özellik! 'Çok işe yarayacak' diyerek duyuruldu

Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı! Çinliler olayı yayınladı!

Acı içinde dökülen sevinç gözyaşları

İspanyolları deprem bölgesinde şaşkına çeviren olay: Türkler buna izin vermiyor

Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı! Bakan Özer tek tek canlı yayınında açıkladı! Yeni karar
Gündem Artçı deprem sayısı dünya rekoruna koşuyor
Gündem

Artçı deprem sayısı dünya rekoruna koşuyor

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan ilk deprem sonrasında iki bine yakın artçı deprem-sarsıntı olduğu bilgisi verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 19:48:00 -
Artçı deprem sayısı dünya rekoruna koşuyor

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Fakat artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Üstelik rekor seviyeye ulaşmak üzere.

Artçı depremlerin sayısı 2 bin'e yaklaşıyor!

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 200'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde (7.7 olarak revize etti), Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

AFAD tarafından paylaşılan verilere baktığımızda ise ilk depremden sonra 200'den fazla, ikinci depremden sonra ise neredeyse her 3 dakikada bir olacak şekilde şu ana kadar 1.400 civarı artçı deprem yaşandı. Kandilli verilerine göreyse artçı sarsıntı-deprem sayısının 2000'e yaklaşmış durumda.

Büyük depremlerin ardından bazen yüzlerce bazen de binlerce artçı sarsıntı yaşanması oldukça normal bir durum. Fakat sayısı binlere varan bu artçı depremler genelde 1-2 yıla yayılan bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise ilk 3 günden bu seviyeye gelinmiş durumda.

Tabii artçı sarsıntıların-depremlerin ne zamana kadar süreceğini bilemiyoruz. Fakat bir ay sürmesi halinde de iki yıla yayılması durumunda da bilim dünyası için Prof. Dr. Celal Şengör'ün dediği gibi ders kitaplarına girecek kadar önemli bir gelişme.

OHAL Kararı Meclis’te kabul edildi
OHAL Kararı Meclis’te kabul edildi

Gündem

OHAL Kararı Meclis’te kabul edildi

Ordu göreve deyip durdunuz… Hadi deprem seferberliği ilan edin!
Ordu göreve deyip durdunuz… Hadi deprem seferberliği ilan edin!

Gündem

Ordu göreve deyip durdunuz… Hadi deprem seferberliği ilan edin!

Japonlar 9 şiddetindeki depremden bu sayede sıfır kayıpla kurtulmuştu: Deprem amortisörleri zorunlu hale getirilmeli!
Japonlar 9 şiddetindeki depremden bu sayede sıfır kayıpla kurtulmuştu: Deprem amortisörleri zorunlu hale getirilmeli!

Gündem

Japonlar 9 şiddetindeki depremden bu sayede sıfır kayıpla kurtulmuştu: Deprem amortisörleri zorunlu hale getirilmeli!

Asrın depremini yöneten devleti acizlikle suçlayanlara bak! CHP'li belediye daha kolileri paketleyemedi
Asrın depremini yöneten devleti acizlikle suçlayanlara bak! CHP'li belediye daha kolileri paketleyemedi

Siyaset

Asrın depremini yöneten devleti acizlikle suçlayanlara bak! CHP'li belediye daha kolileri paketleyemedi

Disney Plus depreme ilişkin tek bir kelime etmedi!
Disney Plus depreme ilişkin tek bir kelime etmedi!

Medya

Disney Plus depreme ilişkin tek bir kelime etmedi!

Türkiye kararı! AB Liderler Zirvesi’nden: Deprem bölgesine büyük destek gönderilmesi için ana yer Brüksel olacak
Türkiye kararı! AB Liderler Zirvesi’nden: Deprem bölgesine büyük destek gönderilmesi için ana yer Brüksel olacak

Gündem

Türkiye kararı! AB Liderler Zirvesi’nden: Deprem bölgesine büyük destek gönderilmesi için ana yer Brüksel olacak

Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı
Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı

Yerel

Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23