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Ekonomi

Artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmadık

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yüzde 30 artan üretim maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtmadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:28:00 -
Artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmadık

Damat Tween ve D’S Damat markalarıyla bilinen Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleriyle ön planda olduklarını ifade etti.

İbre yukarıya döndü

Üretici fiyatlarının giderek arttığına dikkat çeken Orakçıoğlu, “Dünyada hammadde fiyatlarında ibre yukarıya döndü. Ülkemizde de öyle. Üretici fiyatları yüzde 30 arttı. Bu artışı fiyatlara yansıtamadık. Ancak stokların tükenmesiyle maliyet yükselişinden kaçmamız mümkün olmayacak” dedi. Pandemi döneminde arz-talep dengesini korumanın kolay olmadığını vurgulayan Orakçıoğlu, “Aşının yaygınlaşmasının, hayatın normale dönmesinin perakende sektörüne ve bize güç katacağını umuyoruz” diye konuştu.

Kalite ön planda

400’e yakın mağazalarının bulunduğuna da işaret eden Orakçıoğlu, “Üretimin içindeyiz. Bu, ürünlerimizi ve markalarımızı kaliteli kılıyor. Şu ana kadar kolay olanı tercih etmedik. Asya’dan ithalat yapmak yerine kaliteli ürünler ortaya koymaya yöneldik” şeklinde konuştu. Giresun’da üretim tesislerinin olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kuvvetimizi buradan alıyoruz. Giresun’da üretime pandemide de ara vermedik. Üretim kalitesi konusunda iddialıyız. Akıllı sistemlerle, robotlarla üretim yapıyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve markalarımızla dünyanın her yerinde ilgi görüyoruz. ‘Markalı ihracat-üretim-perakende’ dedik. Aynı zamanda erkeğin dünyasını yeniden şekillendiren bir grubuz. Sektöre hem tasarım hem renk getirdik. İlk başta tenkit edildik ama şu anda pek çok firma tarafından örnek alınıyoruz. Bu, bizim için çok ama çok önemli.”

Ünlü tasarımcılarla çalışıyor

Dünyaca ünlü tasarımcılarla çalıştıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, şu görüşleri paylaştı: “Bu, bize ne kattı? Tasarım kültürünü ortaya koymamıza imkân tanıdı. Bu kültür aslında bizim temel yapımız. Tasarım, markaya dayalı koleksiyon bizim temelimizi oluşturuyor. Tasarımcılar için okul olduk. Ehil ellerden eğitim alan, yararlanan arkadaşımızın şu anda kendi adlarına tasarım yaptıklarını görüyoruz. Onlara da ‘Orka Akademi’den yetişen arkadaşlar’ diyoruz.”

Online kanala ilgi

Orakçıoğlu, ayrıca “Toplam satışlarımızın yüzde 25’ini online ortamdan yapıyoruz. Pandemiden evvel bu oran yüzde 8 idi” açıklamasında bulundu. Mağazaların kapalı olduğu dönemde online kanala yönelimin arttığını bildirdi. İnternette rekabetçi fiyatlarla ürün sattıklarının altını çizen Orakçıoğlu, “Orada günün ürününü yakalama gayreti içerisindeyiz. İnanın, biz bile kendimize ürün bulamıyoruz. Online tarafta günün ürününü, günün ruhunu, günün fiyatıyla yakalamaya çalışıyoruz. Sektörde bu alanda rekabet çok” diye ekledi.

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