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Gündem Artan sapkınlığa geçit vermediler! Mardin sokaklarında çırılçıplak gezen avukata meydan dayağı!
Gündem

Artan sapkınlığa geçit vermediler! Mardin sokaklarında çırılçıplak gezen avukata meydan dayağı!

Türkiye'de kısa süredir farklı ilçelerde çırılçıplak kendini sokağa atan vatandaşlar gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu kez Mardin'de yaşanan olay yine mide bulandırdı. Bu insanlar neden çıplak sokağa çıkıyor?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:36:04 - 2022-06-13 13:36:03
Artan sapkınlığa geçit vermediler! Mardin sokaklarında çırılçıplak gezen avukata meydan dayağı!

Türkiye'de insanlar neden çıplak sokağa çıkıyor? Vatandaşların en merak ettiği sorular arasında yer alırken bu durum artık gitgide mide bulandırmaya başladı. Kısa süredir farklı ilçelerde kendini çıplak sokağa atan vatandaşlar medyanın gündemine otururken bu kez haber Mardin'den geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam, kendisini gören vatandaşlar tarafından darp edildi.

ÖNCE DARP EDİLDİ SONRA İHBAR

Mardin halkı çıplak gören vatandaşa önce meydan dayağı atarken sonra polise ihbar etti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü.

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