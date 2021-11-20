Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu
Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olması kararlaştırıldı.
Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olması kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olarak tespit edildi.