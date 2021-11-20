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Gündem Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu
Gündem

Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu

Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:52:00 -
Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu

Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olarak tespit edildi.

 

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