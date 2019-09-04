Arslan: "Tarım, toplumların sağlığı ve kalkınmasında önemli bir etkiye sahiptir"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin ŞubeBaşkanı Hasan Arslan, tarım sektörünün, çeşitli besin maddelerini üreten, bumaddeleri işleyerek besin maddelerini çeşitlendiren, bireylerin de bu maddelereolan ihtiyacını karşılayan, dolayısıyla toplumların sağlığı ve kalkınması üzerindeönemli etkiye sahip bir sektör olduğunu söyledi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas’ta düzenlenen Orta Anadolu EkonomiForumu’nun tarım oturumuna katılarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliile bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli ile tarım ürünleri ve ihracattaki hedefler hakkında görüşalışverişinde bulunduklarını kaydeden Arslan, "Tarım sektörü, çeşitli besinmaddelerini üreten, bu maddeleri işleyerek besin maddelerini çeşitlendiren,bireylerin de bu maddelere olan ihtiyacını karşılayan, dolayısıyla toplumlarınsağlığı ve kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir sektördür. Ülke nüfusununyaşamını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer sektörlerehammadde ve sermaye sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak etkisi vebiyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyadavazgeçilmez bir sektör niteliğindedir. Bu nedenle tarım sektörü, ekonomik, sosyalve çevresel boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir.Beyin fırtınası, fikir alışverişi ve devletimizin desteği ile Türkiye ekonomisindeciddi iyileştirmeler sağlanacağı kanaatindeyiz" dedi.