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Spor Arsene Wenger önerdi! FIFA'dan tarihi karar yolda
Spor

Arsene Wenger önerdi! FIFA'dan tarihi karar yolda

Futbolda dünyada en çok tartışılan konu olan ofsayt için FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan Arsene Wenger'den bir öneri geldi. Wenger, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 15:52:00 -
Arsene Wenger önerdi! FIFA'dan tarihi karar yolda

Dünya ve ülke futbolunda VAR ile birlikte artık küçük farklarda ofsayt kararlarının verilmesi tartışma yaratıyor. Bu tartışmaları bitirmek için harekete geçen FIFA, tecrübeli futbol adamı Arsene Wenger'in önerisiyle ofsayt kuralında değişikliğe gidiyor.

Tüm uzuvların önde olması gerekecek

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan Arsene Wenger, ofsayt kuralındaki değişim önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB)'a sundu ve değişikliğin yapılma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi. Wenger'in yeni ofsayt önerisinde, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerekiyor. Yani hücum oyuncusunun elleri ve kolları dışında herhangi bir parçası, defans oyuncusuyla aynı hizadaysa yeni kurala göre ofsayt olmayacak.

Önce Çin'de denenecek

Bu önerinin IFAB'da onay aldıktan sonra gelecek sezon önce Çin'de deneneceği ve herhangi bir problemle karşılaşılmaması durumunda futbol kitabına gireceği belirtildi.

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