  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
Spor

Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti

Maçın ilk yarısında Arsenalli David Luiz ile hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştıktan sonra hareketsiz kalan Wolverhamptonlu Raul Jimenez, sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 01:12:04 -
Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.

Londra ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda Wolverhampton'u ağırladı.

Konuk ekip 27'nci dakikada Pedro Neto'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Magalhaes'in 30'uncu dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Wolverhampton Podence'nin 42'nci dakikadaki golüyle tekrar öne geçti ve ilk 45 dakika konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Wolverhampton 3 puanla ayrıldı.

Maçın ilk yarısında Arsenal'in köşe vuruşundan gelen topa yükselen Wolverhamptonlu Raul Jimenez ile Arsenalli David Luiz kafa kafaya çarpıştı.

Hava topu mücadelesindeki çarpışmanın ardından Meksikalı futbolcu Jimenez bir süre yerde hareketsiz kaldı. Jimenez'in sağlık görevlilerinin taktığı oksijen maskesinin ardından hareket ettiği görüldü.

Wolverhampton Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahada ilk müdahalesi yapılan futbolcunun Londra'da bir hastaneye kaldırıldığı ve başına aldığı darbenin yapılan taramayla değerlendirildiği bildirildi.

Arsenal bu skorla 13 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 17'ye yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı
Dünya

Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'da nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından dini lider Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesin..
Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak
Gündem

Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin merakla beklenen büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay