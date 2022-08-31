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Spor Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal maçı CANLI İZLE
Spor

Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal maçı CANLI İZLE

Premier Lig'in 5.haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Futbolsever ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Arsenal maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 12:31:00 - 2022-08-31 12:38:19
Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Arsenal ile Aston Villa karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal maçı CANLI İZLE

Arsenal ile Aston Villa 31 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2'tan naklen yayımlanacak.

Arsenal-Aston Villa muhtemel 11’ler

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Tierney, Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Kamara, Ramsey, Bailey, Watkins, Coutinho

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Spor

West Ham-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta?

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