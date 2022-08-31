Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal maçı CANLI İZLE
Premier Lig'in 5.haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Futbolsever ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Arsenal maçı saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Arsenal ile Aston Villa karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal maçı CANLI İZLE
Arsenal ile Aston Villa 31 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2'tan naklen yayımlanacak.
Arsenal-Aston Villa muhtemel 11’ler
Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Tierney, Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Kamara, Ramsey, Bailey, Watkins, Coutinho