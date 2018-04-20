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Arnavutluk Başbakanı'ndan FETO’ya tokat

MİT’in Kosova’daki operasyonundan sonra balkan kamuoyunun meşgul eden FETO meselesi hakkında son değerlendirme Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:31
Arnavutluk Başbakanı'ndan FETO’ya tokat

Arnavutluk Ulusal Medyalarından olan Vizion Plus kanalında yayınlanan Real Story Programında konuk olan Başbakan Rama’ya MIT’in operasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan yakınlığı da soruldu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı aşikar olduğunu ve bunu herkes bildiğini ifade eden Rama konuşmasının devamında "Türkiye Arnavutluk’un stratejik ortağıdır. Türkiye ile olan ilişkilerimiz de herkes tarafından iyi biliniyor" şeklinde konuştu.

Kosova’daki operasyona benzer Arnavutluk’a da bir talep gelirse cevabı ne olacağını sorulan Rama şöyle konuştu: "Bu konu ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan konuşmamız doğrudan, şeffaf ve kardeşlik çerçevesindedir. Bu konu hiç bir zaman baskı konusu olmamıştır. Demokratik ve yasal düzenini şiddete başvurarak yıkmaya çalışan bu ağ için onun endişesi tamamen dayanaklıdır. Bu konu tehdit yok diye siyah beyaz bir duruş sergilenemez. Düşünceme göre bu ağa çok özel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Burada ülkemizde olup da başka ülkeleri tehdit eden kişilerden bahsetmiyoruz. Burada kendi ülkemiz için bir tehdit olabilecek şahıs veya güçlerden bahsediyoruz."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:31
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Arnavutluk
  3. FETO
  4. Edi Rama

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