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Yerel Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Yerel

Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:19:19 - 2024-07-08 10:19:19
Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de parkta oturan 4 kişilik arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan Osman Petem, H.G., R.G., ve H.K., kendi aralarında sohbet ediyordu. Bir süre sonra Osman Petem ve H.K, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkilinin kavgasının büyümesi üzerine H.K., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Petem’e doğrulttu. Daha sonra H.K.’nın tabancayı ateşlemesi üzerine Petem yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Petem Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Petem, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı H.K., ve H.G., R.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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