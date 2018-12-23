THY- Euroleague
0553 313 94 23

Arkadaş seçmede dikkatli olmak

İnsan Allah'a karşı kulluk bilincinde olmalı. Görevlerini yerine getirirken de onu ibadetlerinde ileriye taşıyacak arkadaşlıklar edinmeli.

23 Aralık 2018 Pazar 14:47
Arkadaş seçmede dikkatli olmak

Allâhü Te’âlâ, Hz. Musa (a.s)’a şöyle vahyetti:

Ey İmran’ın oğlu! Uyanık ol; kendine gerçek dost seç. Eğer yakın dost ve arkadaş edindiğin bir kimse, benim hoşnut olacağım şeylerde sana yardımcı olmuyorsa, bil ki o senin için bir düşmandır.

Hz. Davud (a.s)’dan rivayet edilen bir haberde Allâhü Te’âlâ ona:

Ey Davud! Seni niçin bu şekilde tek başına insanlardan uzaklaşmış bir hâlde görüyorum!” diye vahyetti;

Davud (a.s): “İlahî! Senin için halkı terkettim” dedi. O zaman Yüce Allâh ona şöyle vahyetti:

Ey Davud! Kendine dost seçerken uyanık ve dikkatli ol. Benim razı ve hoşnut olacağım işlerde sana yardımcı olmayan hiç kimse ile yakın dost olma; bu haliyle o senin için bir düşmandır; kalbini katılaştırır, seni benden uzaklaştırır.

Hz. Resûlullâh (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kolay geçinen kimseler olun; nefret eden ve nefret veren kimselerden olmayın.

Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Sizin Allâhü Te’âlâ’ya en sevimli olanlarınız, insanlarla kolayca kaynaşan ve anlaşan kimselerdir. Allâhü Te’âlâ’ya en sevimsiz olanlarınız ise, insanların arasını bozmak için laf taşıyan ve kardeşlerin arasını açan kimselerdir.

Hz. Ali (r.a)’in torunlarından Muhammed b. Hanefiyye (r.ha.), şöyle demiştir: “Görüşmek zorunda olduğu kimselerle iyi geçinmeyen kimse hikmet ehli olamaz. Bu, Yüce Allâh’ın kendisi için bir çıkış ve kurtuluş yolu yaratana kadar devam etmelidir. Muttaki/güzel ahlaklı olmayan kimselerle yapılan muameleler ve konuşmalar, zaruri bir hâlden kaynaklanmalıdır. Güzel ahlaklı kimselerle beraberlik ve dostluk ise, iradeyle yapılan güzel bir tercihin sonucu olmalıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:47
  1. Allâhü Te’âlâ
  2. Hz. Musa (a.s)
  3. Hz. Davud (a.s)
  4. Hz. Resûlullâh (s.a.v)
  5. Hz. Ali (r.a)
  6. Muhammed b. Hanefiyye (r.ha.)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zulme Son" Mitingi
    1. "Zulme Son" Mitingi
    2. SDE bir araya gelmeyen Filistin'in 3..
    3. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu
    4. İzinsiz fotoğraf kullanmak caiz midir?
    5. Arkadaş seçmede dikkatli olmak
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Erdoğan'dan Hristiyan vatandaşlara..
    8. Gazzeli kadınların el emeği ahşap..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Samsun'da gözü dönmüş damat dehşet..
    11. Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Türkiye'den Endonezya'da ölenler için..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Bu nasıl bir canilik! Köpeği av..
    16. Ve Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!..
    17. İsrail'in skandal sürgün planı basına..
    18. Vicdanları sızlatan görüntü! Arabanın..
    19. İran meclisinde kadın vekil sayısının..
    20. DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak