0553 313 94 23

Arkadaş kavgası ölümle sonuçlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde piknik yapan 3 arkadaşın aralarında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
Arkadaş kavgası ölümle sonuçlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde piknik yapan 3 arkadaşın aralarında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.


Edinilen bilgilere göre, Kayı sakinlerinden Sadık Sağlam, M. E., ve F.E., köylerine 3 kilometre mesafede bulunan Konuş köyü göletine piknik yapmak için gitti. Burada aralarında çıkan tartışma üzerine M.E., Sadık Sağlam ve F.E’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sadık Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak, hayatını kaybetti.


Diğer yaralı F.E’nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.


M.E., jandarmadaki ifadesinin ardından Emet Adliyesi’ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
    1. Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
    2. Otomobil şarampole yuvarlandı
    3. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    4. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    5. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    6. İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya..
    7. Bursa’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1..
    8. "Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü..
    9. AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık..
    10. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde..
    11. Tatar’dan Barış Harekatı mesajı:..
    12. Sokağa atılan köpeğe belediye sahip..
    13. Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle..
    14. Kaz’ın ayağı aslında çok başka
    15. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    16. 8 ay önce karaya oturan gemi hurdaya..
    17. MHP’de coşkulu bayramlaşma
    18. İstanbul’da kurban çadırları..
    19. Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını..
    20. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi..
    21. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    22. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    23. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    24. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    25. Körfez kurban pazarı temizlendi
    26. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    27. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    28. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    29. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    30. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan