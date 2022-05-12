Arjantinli file bekçisi Florya'ya geliyor!

Galatasaray'da Muslera'ya alternatif arayışları devam ediyor. İsmail Çipe'den beklediği verimi alamayan Galatasaray, Inaki Pena'nın kiralıktan dönmesi üzerine kaleci transferine yoğunlaştı.

Galatasaray'da kabus gibi geçen sezonun ardından transfer hareketliliği başladı.

Kadrosunu tecrübeli yıldız isimlerle genişletmek isteyen Galatasaray, bu sezon Muslera'nın sakatlanmasıyla 2. kaleci eksikliği sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadı.

Sarı-kırmızılılar yeni sezona, Domenec Torrent önderliğinde oldukça güçlü girmeyi hedefliyor.

Bu sezon Muslera'nın sakatlanmasının ardından kalede oldukça problem yaşayan Galatasaray aradığı çözümü Fransa'da buldu. İsmail Çipe ile şansını deneyen Galatasaray, 27 yaşındaki yedek kalecisinden istediği verimi alamadı.

Barcelona'dan kiralanan Iñaki Peña ise, Galatasaray kalesinde 8 maça çıktı ve ardından Muslera'nın dönüşüyle yedek kulübesine çekildi.

Galatasaray'da İsmail Çipe çıktığı 9 maçta 16 gol yerken, Inaki Pena ise 8 maçta 11 gol yemişti.

Genç file bekçisi, Barcelona'ya geri döndü ve yeni sezonda Xavi tarafından kadroda düşünülüyor.

Kale için mevcut opsiyonları araştırmaya devam eden Galatasaray OGC Nice'in başarılı file bekçisi Walter Benitez'i kadroda düşünmeye başladı. OGC Nice'e 2016'da 3.5 milyon Euro karşılığı gelen Walter Benitez etkili performans gösterdiği bu sezon, çıktığı 35 maçta 30 yol yedi ve 14 maçta kalesini gole kapattı.

Nice ise performansına rağmen Arjantinli file bekçisiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.

Le Quotidien Du Sport'un yaptığı habere göre Nice, Benitez yerine farklı opsiyonları değerlendiriyor.

Walter Benitez yerine düşünülen kaleciler arasında Hugo Lloris ve Steve Mandanda gibi yıldız isimler bulunuyor.

Nice, Benitez'e 2020'de sunduğu sözleşmeden önce de tereddütlüydü ve oyuncunun kontratını 25 Mayıs'ta üç yıllık olarak uzatmıştı.

29 yaşındaki Arjantinli kalecinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.