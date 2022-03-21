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Spor Arjantin'i yasa boğan ölüm
Spor

Arjantin'i yasa boğan ölüm

Arjantinli eski milli ragbici Federico Martin Aramburu'nun, Fransa'nın başkenti Paris'te vurularak öldürüldüğü doğrulandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 15:40:00 -
Arjantin'i yasa boğan ölüm

Arjantinli eski milli ragbici Federico Martin Aramburu'nun, Fransa'nın başkenti Paris'te vurularak öldürüldüğü doğrulandı.

Fransız medyasına göre, geçen cumartesi günü Paris'te vurularak öldürülen Aramburu'nun ailesi, 'iğrenç suçu' kınadı ve polisin 'sakince' çalışmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

L'Equipe gazetesine göre, 42 yaşındaki Aramburu'nun barda bir grup insanla tartışırken görüldüğü ve daha sonra aracındayken kendisine ateş açıldığı ifade edildi.

Paris savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturması açılırken, polisin biri aşırı sağcı aktivist olan üç şüpheliyi aradığı bildirildi.

Aramburu, Arjantin Ragbi Milli Takımı'nda da 24 kez forma giymişti.

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