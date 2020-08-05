Arjantin'de korkutan koronavirüs rakamları

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 168 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 979'a, vaka sayısı da 6 bin 792 artarak 213 bin 535’e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi.

Yeni vakaların 4 bin 337'si Buenos Aires eyaletinde, 1371'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 129 bin 451 vaka, 2 bin 193 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 64 bin 69 vaka, 1341 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son günlerde vakaların hızla artışına sebep gösterilen ev ziyaretleri ülke çapında yasaklanmıştı.