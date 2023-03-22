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Dünya Arjantin 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı!
Dünya

Arjantin 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı!

Yeniakit Publisher
2023-03-22 23:32:00 - 2023-03-22 23:46:50
Arjantin 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı!

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Arjantin'in kuzeybatısındaki Jujuy bölgesinde yerel saatle 13.00'te olan depremin, 209 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Can veya mal kaybı olmadı

6,5 büyüklüğündeki deprem, Şili'nin kuzeyinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

 
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