Arınç'la ilgili bomba iddia! Yok artık daha neler

Melih Altınok, son çıkışıyla büyük tepki çeken Bülent Arınç'ın neden tekrar 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndüğünü masaya yatırdı. "Biliyorsunuz, Arınç ancak 15 Temmuz darbesi bastırıldıktan sonra 'Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz' diyebilmişti. Yani o güne kadar kiminle yürüdüğünü kendisi itiraf etmişti. Bir süre bu güzergâhta devam etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda akil adam pozları kesti. Ta ki geçtiğimiz yıl sonunda mahkeme, FETÖ'den yargılanan damadı hakkında 'beraat kararı' verene kadar" ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında "Demek özüne dönmek için onu bekliyormuş" deyip şunları kaydetti:

"Ankara'da bir toplantıda kürsüye çıkan Bülent Arınç, ülkede FG plakaların huzur içinde dolaşamadığına dair serzenişleriyle, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara siyasi af talebine destek verdi...

Hatta, memleketin en büyük sorunu buymuş ve beyefendinin ayakkabısının içindeki bir taş misali canını acıtıyormuş gibi, hızını alamayıp kürsüden herkesi "Kral çıplak" diye haykırmaya davet etti!

CHP'liler sosyal medyada "Başka kapıya" diye söylenseler de Kemal Bey'den aferini kaptı.

Belli ki bir hafta önce katıldığı AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sesi kısıktı...

Öyle ya madem FETÖ'cülerin durumu canını çok yakıyor, Cumhurbaşkanı'nın ve diğer siyasilerin olduğu toplantıda sıkıntılarını pekâlâ dile getirebilirdi.

Hatta dikkat çekici olsun diye kampa FG plakalı bir arabayla bile gelebilirdi.

Neyse artık...

Ama ben hâlâ Arınç'ın neden yeniden 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndüğünü merak ediyorum.

Dikkatinizi çekerim, hukuki milat kabul edilen 17-25 Aralık öncesi demiyorum...

Zira biliyorsunuz, Arınç ancak 15 Temmuz darbesi bastırıldıktan sonra "Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz" diyebilmişti. Yani o güne kadar kiminle yürüdüğünü kendisi itiraf etmişti.

Bir süre bu güzergâhta devam etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda akil adam pozları kesti.

Ta ki geçtiğimiz yıl sonunda mahkeme, FETÖ'den yargılanan damadı hakkında "beraat kararı" verene kadar...

Demek özüne dönmek için onu bekliyormuş."