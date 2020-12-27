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Gündem Arif Verimli'den aşı açıklaması: Aşı olmayanların pasaportları iptal edilsin, nikah yaptıramasın
Gündem

Arif Verimli'den aşı açıklaması: Aşı olmayanların pasaportları iptal edilsin, nikah yaptıramasın

Psikiyatrist Arif Verimli, aşı tartışmalarına ilişkin bir açıklama yaparak, "Aşı olmayanların pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptıramasın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:06:00 -
Arif Verimli'den aşı açıklaması: Aşı olmayanların pasaportları iptal edilsin, nikah yaptıramasın

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi. On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler, ürettikleri aşıları piyasaya sürmeye başladı.

Aşının bulunması sonrası ise olmalı mı olmamalı mı tartışmaları da alevlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu konu tartışılmaya devam ederken koronavirüs aşısıyla ilgili yorum yapan psikiyatrist Arif Verimli, aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Aşı olacağım

Ulaşabildiği ilk aşıyı olmak istediğini belirten Arif Verimli, “Benim gönlüm Moderna'nın aşısında. O da belki seneye. Sinovac, BioNTech şu an hangisi olursa vurulacağım. Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Bizim tıpta klasik aşı dediğimiz değerli bir aşı. Aşı olacağım" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayanlar cezalandırılsın

Verimli'nin son açıklamasında kullandığı, "Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olamasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptıramasın" ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Verimli daha sonra yoğun tepkinin ardından paylaşımının bu kısmını sildi.

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