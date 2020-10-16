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Spor Arif Ümit Uztürk, WAFF başkanlık seçimine tek aday olarak giriyor
Spor

Arif Ümit Uztürk, WAFF başkanlık seçimine tek aday olarak giriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:42:36 -
Arif Ümit Uztürk, WAFF başkanlık seçimine tek aday olarak giriyor

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk'ün, Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) başkanlık seçimine tek aday olarak gireceği belirtildi.

TBESF'nin açıklamasına göre, daha önce 16-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan WAFF Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak yarın gerçekleştirilecek.

Seçimler, 20 ülke temsilcisinin katılımıyla TSİ 15.00'te başlayacak. Genel kurulda, yeni başkan ve yönetim kurulu belli olacak.

17 Avrupa ülkesinin oylarıyla başkanlığa aday olan TBESF Başkanı Uztürk, yaptığı açıklamada, ''Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğini aldığım WAFF Genel Kurulu, yarın on-line olarak yapılacak. Mevcut Başkan Rick Hoffman'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine tek aday olarak seçimlerde yer alacağım. Heyecanlı ve uzun bir dönem bizi bekliyor, dünyada ampute futbolun kurumsallaşması adına güzel işler yapacağız. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, seçimin ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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