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Teknoloji Arı zehrinin kanser hücrelerini yok ettiği tespit edildi
Teknoloji

Arı zehrinin kanser hücrelerini yok ettiği tespit edildi

Avustralya Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, bal arısı zehrinin bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 04:04:00 -
Arı zehrinin kanser hücrelerini yok ettiği tespit edildi

Avustralya Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bal arısı zehirinin bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini tespit etti. Araştırmacılar, bu keşfin çok önemli olduğunu ancak daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor.

Çalışma kapsamında, 300 bal arısı ve yaban arısından zehir zehir alındı. Daha sonra, laboratuvar ortamında bu zehirler üzerinde çeşitli testler gerçekleştirildi. Araştırmacılar, zehir ve zehir içerisinde bulunan 'melittin' maddesinin tedavi etmesi zor olan iki meme kanseri tipine karşı etkili olduğunu gözlemledi.

Araştırmayı yürüten Ciara duffy ve ekibi, zehirde bulunan bir bileşkenin kanser hücrelerini 1 saat içerisinde yok ettiğini ve bunu diğer hücrelere çok az zarar vererek gerçekleştirdiğini belirtti.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Doçent Doktor Alex Swarbrick ise, bu etkinin tam olarak kanıtlanması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Swarbrick, "Daha çok erken bir aşamada. Bir kapta ya da bir farede çok sayıda etken madde meme kanseri hücresini öldürebiliyor. Ancak bunun klinik bir tedaviye dönüşmesi için uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü 'Nature Precision Oncology' adlı hakem onaylı dergide yayınlandı.

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