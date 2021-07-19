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İSLAM Arefe günü ihlas suresini okumanın fazileti
İSLAM

Arefe günü ihlas suresini okumanın fazileti

1000 ihlas okumanın faydası önemi nedir? Kurban bayramı öncesinde arefe günü heyecanı yaşanıyor. Arefe günleri son derece önemli günlerdir. Bu günleri bolca ibadetle geçirmek son derece önemlidir. Arefe günü 1000 ihlas okumak isteyenler, ihlas suresinin okunuşunu anlamını merak ediyor. Peki, arefe günü neden ihlas suresi okunur?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 09:06:00 -
Arefe günü ihlas suresini okumanın fazileti

Arefe günleri dinimiz izin son derece önemli günlerdendir. Milyonlarca kişi bu özel günü dualarla, ibadetlerle geçirmek istiyor. Arefe günleri 1000 ihlas okumanın önemi din büyüklerince sık sık ifade edilir. Peki, 1000 ihlas okumanın önemi nedir?

Arefe günü ihlas suresini okumanın fazileti

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu biliniyor.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) arife gecesinde şu duâyı okuyana yaradanın istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.

İmam-ı Tirmizi, Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Resulullah (s.a.v) arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

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